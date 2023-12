Shinhan Financial Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Die Aktie von Shinhan wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen, da das KGV mit 5,09 insgesamt 38 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Handelsbanken", der 8,23 beträgt. Aus Sicht der fundamentalen Analyse wird der Aktie daher die Einstufung "Gut" verliehen.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Shinhan-Aktie mit 40150 KRW derzeit um +9,85 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung ebenfalls als "Gut" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +16,15 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite der Shinhan-Aktie beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 5,92 Prozent und liegt damit 1,59 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsbanken, 4,34). Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Gut".

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Shinhan-Aktie anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 28,36 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer abweichenden Bewertung und somit zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Shinhan-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.