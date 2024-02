Shinhan Financial Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Die Shinhan-Aktie wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen, da das KGV mit 4,82 um 49 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Handelsbanken" von 9,48. Aus fundamentalen Gründen erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes zeigt sich, dass die Anzahl der Diskussionsbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung bei Shinhan über einen längeren Zeitraum eine durchschnittliche Aktivität aufwiesen. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was eine Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Shinhan in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 34344,88 KRW im Vergleich zum aktuellen Kurs von 43800 KRW eine Abweichung von +27,53 Prozent aufweist. Die Aktie erhält damit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 37371,28 KRW um +17,2 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Shinhan liegt bei 50,79, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 46,97 und ist ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral" aufgrund des RSI.