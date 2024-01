Shinhan Financial Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Die Stimmung und das Interesse rund um die Aktien von Shinhan wurden in einem langfristigen Rahmen analysiert. Die Anzahl der Diskussionen und die Veränderung der Stimmung wurden betrachtet, um ein Bild über die allgemeine Stimmungslage zu erhalten. Die Beitragsanzahl zeigte eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einem "Neutral"-Rating führte. Insgesamt wurde der langfristigen Stimmung der Aktie von Shinhan die Note "Schlecht" gegeben.

In Bezug auf die technische Analyse der Shinhan-Aktie liegt der Kurs mit 37200 KRW inzwischen 2,47 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Daher wird die kurzfristige Einschätzung als "Neutral" bewertet. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie hingegen als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf +10,05 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wurde ebenfalls betrachtet, um einzuschätzen, ob die Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Auf 7- und 25-Tage-Basis wurde der RSI für Shinhan analysiert. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI ergaben eine "Neutral"-Einstufung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Abschließend wurde das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet, welches bei Shinhan mit einem Wert von 4,82 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie auf den ersten Blick als preisgünstig erscheint und daher auf der Basis fundamentaler Kriterien als "Gut" bewertet wird.