Shinhan Financial Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der Shinhan-RSI liegt bei 31,82, was ihn als "neutral" klassifiziert. Der RSI25 beträgt 34,44, was ebenfalls zu einer Einstufung als "neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "neutral".

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Shinhan als unterbewertet, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 5,09 liegt es insgesamt 37 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 8,02 im Segment der Handelsbanken. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An zehn Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an vier Tagen negative Kommunikation vorherrschte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen über das Unternehmen Shinhan diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "gut". Zusammenfassend ergibt sich daher eine "gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Shinhan-Aktie von 39100 KRW als "gut"-Signal bewertet, da er um +13,25 Prozent vom GD200 (34525,16 KRW) entfernt ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 36400 KRW, was einem Abstand von +7,42 Prozent entspricht. Insgesamt wird der Aktienkurs von Shinhan als "gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.