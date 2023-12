Shingakukai Aktie: Der Knall ist da!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Shingakukai wird der RSI sowohl auf der kurzfristigen 7-Tage-Basis als auch auf der etwas längerfristigen 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 100 Punkten, was bedeutet, dass die Shingakukai-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 80, dass die Aktie überkauft ist, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Shingakukai deuten auf eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmung hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt, dass der Kurs der Shingakukai-Aktie sowohl im Vergleich zum GD200 als auch zum GD50 eine Abweichung aufweist, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die Betrachtung der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare neutral waren und in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen wurden, wodurch die Aktie auch in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft wird.

Insgesamt ergibt sich damit für Shingakukai ein gemischtes Bild mit "Schlecht"- und "Neutral"-Bewertungen in den verschiedenen Analysebereichen.