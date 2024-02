Shineroad Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Shineroad übertrifft den Branchenvergleich Shineroad, ein Unternehmen aus der "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche, hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -11,2 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien in dieser Branche, die im Durchschnitt um -25,63 Prozent gefallen sind, bedeutet dies eine Outperformance von +14,43 Prozent für Shineroad. Auch im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite des Unternehmens mit -18,49 Prozent über dem Durchschnitt um 7,29 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält Shineroad ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Relative Strength Index (RSI) Um zu beurteilen, ob die Shineroad-Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, greifen wir auf den Relative Strength Index (RSI) zurück. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 25 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als überverkauft eingestuft wird und damit ein "Gut"-Rating erhält. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Sentiment und Buzz Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen, dass Shineroad eine durchschnittliche Aktivität mit mittlerer Diskussionsintensität aufweist. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes der vergangenen Monate.

Technische Analyse In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Shineroad-Aktie mit -3,45 Prozent Entfernung vom GD200 (0,58 HKD) ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 0,51 HKD auf, was zu einem "Gut"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Shineroad-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.