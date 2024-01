Shineroad Aktie: Das liegt auf Eis

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiges Maß zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Shineroad beträgt das aktuelle KGV 9, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln", die im Durchschnitt ein KGV von 45 haben, bedeutet, dass Shineroad unterbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Shineroad zeigen eine durchschnittliche Aktivität und eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was auch zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für Shineroad in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse betrachten wir den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Shineroad-Aktie beträgt aktuell 0,6 HKD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,53 HKD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 0,55 HKD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Shineroad auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Mit einer Dividendenrendite von 2,46 Prozent liegt Shineroad 3,09 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5 Prozent. Somit ist die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.