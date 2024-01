Shineroad Aktie: War die Aufregung umsonst?

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Shineroad basiert auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen neutral waren. In den vergangenen Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Bewertung.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist Shineroad ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,45 auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie preisgünstig erscheint, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Grundlage fundamentaler Kriterien führt.

Die Dividendenrendite von Shineroad liegt derzeit bei 2,46 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,62 %. Dadurch erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für Shineroad liegt bei 35,71 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt an, dass Shineroad weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird die Aktie für diese Punkte der Analyse ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Insgesamt erhält Shineroad auf der Basis des Anleger-Sentiments, fundamentaler Kriterien und des Relative Strength Index eine "Neutral"-Bewertung.