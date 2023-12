Shinerate Aktie: Was kann da noch kommen?

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, wie die Anleger vermerkten. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen ein positives Bild, ohne negative Diskussionen. An insgesamt vier Tagen herrschte größtenteils Neutralität unter den Anlegern. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Gespräche über das Unternehmen Shine Justice. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Neutral" und fasst das Anleger-Sentiment entsprechend zusammen.

Für die Einschätzung, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, nutzen die Anleger den Relative Strength Index (RSI) als bekanntes Mittel aus der technischen Analyse. Für Shine Justice beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 50 Punkte, was auf Neutralität hinweist. Auch der 25-Tage-RSI liegt bei 50 und bestätigt somit ebenfalls die "Neutral"-Bewertung.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert Shine Justice ebenfalls "Neutral"-Ergebnisse. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich und die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die technische Analyse und den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Shine Justice-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage weist ebenfalls auf Neutralität hin.

In Summe wird die Shine Justice-Aktie also in verschiedenen Analysen mit einem "Neutral"-Rating versehen.