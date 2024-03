Shinerate Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Die Anleger von Shine Justice haben in den letzten zwei Wochen hauptsächlich neutrale Bewertungen in den sozialen Medien abgegeben. Diese Schlussfolgerung ergibt sich aus der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten zwei Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Überwiegend wurden neutrale Themen rund um den Wert diskutiert, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Shine Justice liegt bei 12,12, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 57, was auf eine neutrale Situation hinweist und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Die Diskussionsintensität im Netz über Shine Justice war in den letzten Monaten durchschnittlich, und die Rate der Stimmungsänderung war kaum vorhanden. Daher wird der weiche Faktor "Sentiment und Buzz" ebenfalls als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich eine Abweichung von +4,35 Prozent beim Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Gleiches gilt für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage.

Zusammenfassend erhält Shine Justice in den verschiedenen Kategorien überwiegend eine "Neutral"-Bewertung, was auf eine ausgeglichene Anleger-Stimmung und eine neutrale technische Situation hinweist.