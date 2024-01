Shinerate Aktie: Kaum zu glauben!

Die Analyse von Shine Justice zeigt, dass sich die Stimmung in den sozialen Medien in den letzten Wochen kaum verändert hat. Aus diesem Grund erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso wurde keine außergewöhnliche Aktivität in Bezug auf Diskussionen über das Unternehmen festgestellt, weshalb auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage zeigt, dass die Shine Justice-Aktie derzeit überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen keine Über- oder Unterkäufe an und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie in Bezug auf den RSI eine "Gut"-Bewertung.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Gut" eingestuft, da in den vergangenen Tagen verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert wurden.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Shine Justice-Aktie bei 0,7 AUD liegt, was auch dem aktuellen Kurs entspricht. Die Distanz zum GD200 beträgt 0 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,69 AUD, was einem Abstand von +1,45 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Neutral" bewertet.