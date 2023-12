Shinerate Aktie: Alles andere als uninteressant …

Das Internet hat eine bemerkenswerte Auswirkung auf die Stimmung und die Diskussion über Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderung können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Shine Justice wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Die Stimmung der Anleger spielt ebenfalls eine Rolle bei der Bewertung von Aktien. Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare auf sozialen Plattformen neutral waren, aber in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positiv waren. Aus diesem Grund wurde die Aktie mit "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnittskurs der Shine Justice derzeit ein neutrales Rating. Sowohl der GD200 als auch der GD50 deuten auf eine neutrale Bewertung hin. Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 37,5, was darauf hindeutet, dass die Situation als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine neutrale Situation an. Insgesamt erhält die Shine Justice daher in dieser Kategorie eine neutrale Einstufung.