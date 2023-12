Shineco Aktie: Augen auf!

Die technische Analyse der Shineco-Aktie ergibt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 0,32 USD verläuft. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs mit 0,097 USD einen Abstand von -69,69 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 0,11 USD erreicht, was einer Differenz von -11,82 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich laut dieser Analyse ein "Schlecht"-Signal.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Shineco-Aktie weist einen Wert von 81,25 auf, was ebenfalls auf eine "Schlecht"-Bewertung hinweist. Der RSI25 beläuft sich auf 56,1, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment für die Shineco-Aktie zeigt, dass in den sozialen Medien vor allem negative Meinungen veröffentlicht wurden. In den vergangenen Tagen war das Interesse weder stark positiv noch negativ, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien zeigt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, was zu einem langfristig positiven Stimmungsbild mit einem Gesamtergebnis von "Gut" führt.