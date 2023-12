Shindengen Electric Manufacturing Aktie: Lieber erstmal halten!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen zu betrachten. Für Shindengen Electric Manufacturing liegt der RSI-Wert aktuell bei 66,21, was auf "Neutral" hinweist. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 46, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung für den RSI.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden auch durch langfristige Stimmungsbilder unter Investoren und Online-Nutzern beurteilt. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung weisen auf eine mittlere Aktivität hin, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Shindengen Electric Manufacturing in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit einem Anstieg in den letzten zwei Tagen. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie mit "Gut" hinsichtlich des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Shindengen Electric Manufacturing mit 2936 JPY derzeit -1,46 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 -9,35 Prozent, was zu einer insgesamt "Neutral" Einstufung aus charttechnischer Sicht führt.

