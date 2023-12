Shindengen Electric Manufacturing Aktie: Endlich geschafft?

Die technische Analyse der Shindengen Electric Manufacturing-Aktie zeigt gemischte Bewertungen auf. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt derzeit bei 3226,92 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 3040 JPY liegt, was einer Abweichung von -5,79 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Basis. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 2972,68 JPY, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert (+2,26 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Shindengen Electric Manufacturing-Aktie basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie liegt bei 50,94, was auf eine "Neutral"-Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 44 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet. Dadurch erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Einstufung in dieser Kategorie.

Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Das Anleger-Sentiment zeigt ähnliche Ergebnisse, da weder positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen zu verzeichnen waren. Insgesamt wird die Aktie aufgrund dieser Faktoren insgesamt als "Neutral" bewertet.