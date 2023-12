Shin-Nihon Tatemono Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

In den letzten vier Wochen gab es bei Shin-nihon Tatemono keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Shin-nihon Tatemono-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 564,06 JPY lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 637 JPY, was einem Unterschied von +12,93 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (617,6 JPY) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,14 Prozent). Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment, ein wichtiger Stimmungsindikator, zeigt keine besonders positiven oder negativen Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Shin-nihon Tatemono. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Shin-nihon Tatemono-Aktie überverkauft ist, mit einem RSI-Wert von 27 für die letzten 7 Tage. Bei einer längeren Betrachtung der letzten 25 Handelstage liegt der RSI bei 49,43, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu Shin-nihon Tatemono ein "Gut"-Rating, da das Wertpapier als überverkauft eingestuft wird.