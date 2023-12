Shin-Etsu ChemicalADR Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Die Shin-etsu Chemical-Aktie wird derzeit aus technischer Sicht neutral bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 5285,65 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 5459 JPY liegt, was einer Abweichung von +3,28 Prozent entspricht. In Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs bei 4610,13 JPY, was einer Abweichung von +18,41 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf einer kurzfristigeren Analysebasis.

Die Anlegerstimmung für die Shin-etsu Chemical-Aktie ist insgesamt positiv. In den letzten zwei Wochen wurde hauptsächlich positiv über das Unternehmen diskutiert. An neun Tagen überwog die positive Kommunikation, an einem Tag die negative. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Shin-etsu Chemical nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Chemikalien, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Shin-etsu Chemical-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt 35,17 für einen Zeitraum von 7 Tagen und 33 für einen Zeitraum von 25 Tagen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.