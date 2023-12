Shin-Etsu ChemicalADR Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Der Aktienkurs von Shin-etsu Chemical verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 50,13 Prozent, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") eine Überperformance von 24,72 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Chemikalien" beträgt 25,42 Prozent, wobei Shin-etsu Chemical aktuell 24,72 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser starken Performance erhält die Aktie insgesamt eine positive Bewertung.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Shin-etsu Chemical liegt derzeit bei 2, was eine negative Differenz von -0,54 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" bedeutet. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen von Analysten eine "Neutral"-Bewertung.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt ("Chemikalien") wird Shin-etsu Chemical als unterbewertet betrachtet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie bei 17,07 liegt, was 69 Prozent niedriger ist als der Branchen-KGV von 55,08. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

In Bezug auf Sentiment und Buzz in den sozialen Medien gab es während der letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Shin-etsu Chemical. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung, da sie weder übermäßig positiv noch negativ diskutiert wurde. Die Häufigkeit der Diskussionen deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit weder besonders im Fokus noch vernachlässigt wird, was zu einem insgesamt neutralen Rating führt.