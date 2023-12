Shimojima Aktie: Alles nach Plan!

Der Relative Strength Index (RSI) der Shimojima zeigt eine Bewertung als "Gut" mit einem Wert von 10,34, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Für den RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt der Wert bei 41, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen bei Shimojima keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass Shimojima mit einem Kurs von 1289 JPY derzeit +6,79 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf +14,69 Prozent beläuft.

Die betrachtung der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare neutral waren und die Nutzer in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen haben. Daher wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.