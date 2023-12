Shimizu Bank Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Die Shimizu Bank-Aktie hat laut der technischen Analyse derzeit eine "Neutral"-Einstufung. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft bei 1515,64 JPY, während der Aktienkurs selbst bei 1498 JPY liegt, was einem Abstand von -1,16 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 1566,52 JPY, was einer Differenz von -4,37 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".

In Bezug auf die Anlegerstimmung ergab eine Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral eingestellt waren und es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls vornehmlich neutral, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung führt.

Auch in den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über die Shimizu Bank in sozialen Medien. Die Intensität der Diskussionen war im normalen Rahmen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Abschließend zeigt die technische Analyse anhand des Relative-Stärke-Index (RSI), dass die Shimizu Bank-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt führt.

Insgesamt erhält die Shimizu Bank-Aktie somit ein "Neutral"-Rating auf Basis der technischen Analyse, der Anlegerstimmung und des Sentiments in den sozialen Medien.