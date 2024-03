Shimizu Bank Aktie: Was ist hier nur passiert?

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich der Shimizu Bank ist insgesamt neutral, wie aus den ausgewerteten Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen hervorgeht. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über die Shimizu Bank in den sozialen Medien. Die Anzahl der Diskussionen zu der Aktie war im normalen Rahmen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Shimizu Bank-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1539,47 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs von 1588 JPY weicht somit um 3,15 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist einen Wert von 26 auf, was bedeutet, dass die Aktie als überverkauft eingestuft wird und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 51,7, was zu einer abweichenden "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung für die Shimizu Bank-Aktie basierend auf dem RSI.