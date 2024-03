Shimizu Bank Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird im Finanzmarkt häufig eingesetzt. Die Shimizu Bank-Aktie wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 48,48 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 für die Shimizu Bank liegt bei 51,63, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 1543,64 JPY für den Schlusskurs der Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1580 JPY, was einem Unterschied von +2,36 Prozent entspricht. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einem "Neutral"-Rating aufgrund der Nähe des letzten Schlusskurses zu den gleitenden Durchschnitten.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso zeigt sich, dass die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat keine signifikante Veränderung aufweist, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich insgesamt eine neutrale Anleger-Stimmung bei der Shimizu Bank. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen ergibt, dass weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen. Dies führt zu der Gesamteinschätzung, dass die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" zu bewerten ist.