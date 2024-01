ShimizuADR ist zurück!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder RSI25 für 25 Tage) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Der Shimizu-RSI liegt bei 17,48, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 beträgt 54,75, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Shimizu-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 923,34 JPY. Der letzte Schlusskurs lag bei 962,1 JPY, was einem Unterschied von +4,2 Prozent entspricht, und daher zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt werden im Rahmen der Charttechnik analysiert. Der letzte Schlusskurs (976,03 JPY) liegt nahe dem 50-Tages-Durchschnitt (-1,43 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Shimizu-Aktie daher für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Im Bereich der Fundamentalanalyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Shimizu weist ein KGV von 12,78 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 23,23. Dies entspricht einer Unterbewertung von 45 Prozent und führt zu einer "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger spielen eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Shimizu diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut".

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Beurteilung für die Shimizu-Aktie auf verschiedenen Ebenen, was zu der Schlussfolgerung führt, dass diese hinsichtlich der Stimmung und der fundamentalen sowie technischen Analyse als "Gut" eingestuft werden muss.