ShimizuADR-Anleger machen nicht mehr mit!

Das Anleger-Sentiment bezüglich Shimizu hat sich in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ entwickelt. An 13 Tagen wurde die Stimmung als schlecht bewertet, während keine positiven Diskussionen verzeichnet wurden. An einem Tag war das Sentiment größtenteils neutral. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an negativen Themen interessiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird die Aktie von Shimizu auf Basis des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 12,78 ist die Aktie gegenüber vergleichbaren Unternehmen aus der Bauwesen-Branche, die ein KGV von 22,05 aufweisen, um 42 Prozent niedriger bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Shimizu derzeit eine schlechte Dynamik aufweist. Der RSI liegt bei 81,22, was auf eine schlechte Bewertung hindeutet. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, beläuft sich auf 64,73, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt resultiert dies in einem "Schlecht"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen ergibt sich, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt als zuvor, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Shimizu-Aktie auf Basis des Anleger-Sentiments, der fundamentalen Analyse und des Sentiments und Buzz ein "Schlecht"-Rating.