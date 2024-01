ShimizuADR Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Die Shimizu-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt des Schlusskurses von 928,34 JPY erreicht, während der letzte Schlusskurs bei 996,8 JPY lag, was einer Abweichung von +7,37 Prozent entspricht und somit charttechnisch als "Gut" bewertet wird. In den letzten 50 Handelstagen lag der Durchschnitt bei 972,82 JPY, und der letzte Schlusskurs (996,8 JPY) lag nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Shimizu-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Dividendenrendite von Shimizu beträgt 2,9 Prozent bezogen auf das Kursniveau, was nur leicht unter dem Mittelwert (3,06) für diese Aktie liegt und daher eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der Shimizu liegt bei 8,58, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen ist, liegt bei 45,43 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von "Gut".

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Shimizu-Aktie als unterbewertet angesehen, da das KGV von 12,78 insgesamt 45 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Bauwesen" (23,43). Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".