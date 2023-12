Shimge Pump Industry-Anleger machen nicht mehr mit!

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an einer Aktie sind wichtige Faktoren, die neben den Analysen von Banken auch über die langfristige Entwicklung im Internet gemessen werden. Wir haben die Tianshan Aluminum-Aktie anhand dieser Kriterien untersucht. Die Diskussionsintensität war in letzter Zeit sehr hoch, was auf eine positive Stimmung hindeutet. Insgesamt bewerten wir die langfristige Stimmungslage als "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein gemischtes Bild. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt einen Rückgang um 14,06 Prozent, was auf einen negativen Trend hindeutet. Die gleitenden Durchschnittswerte der letzten 50 Handelstage zeigen ebenfalls einen Rückgang von 5,63 Prozent. Insgesamt erhalten wir daher in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Tianshan Aluminum. Die jüngsten Nachrichten sind auch überwiegend positiv, was zu einer positiven Einschätzung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass Tianshan Aluminum überkauft ist, was zu einer negativen Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt weder überkaufte noch überverkaufte Signale, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält das Tianshan Aluminum-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.