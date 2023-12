Shimge Pump Industry Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Tianshan Aluminum hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -20,11 Prozent verzeichnet. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um -7,04 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Tianshan Aluminum eine Underperformance von -13,07 Prozent aufweist. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -7,04 Prozent im letzten Jahr, und Tianshan Aluminum lag 13,07 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Analyse zeigt, dass es in der Internet-Kommunikation keine starken positiven oder negativen Ausschläge gab, was dazu führt, dass Tianshan Aluminum eine "Neutral"-Bewertung erhält. In den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Daher bekommt das Unternehmen in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung und insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt die Diskussion in den Social Media, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Tianshan Aluminum eingestellt waren. Es gab insgesamt neun positive und drei negative Tage, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Tianshan Aluminum daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Tianshan Aluminum derzeit als "Schlecht" eingestuft wird, da der GD200 des Wertes höher ist als der Kurs der Aktie, was einer Abweichung von -13,28 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt eine Abweichung von -4,96 Prozent, was die Aktie als "Neutral"-Wert einstuft. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".