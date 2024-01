Shimge Pump Industry Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Tianshan Aluminum-Aktie zeigt eine überkaufte Situation mit einem Wert von 75 für die letzten 7 Tage. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Im Vergleich dazu liegt der 7-Tage-RSI (53,33) jedoch unter dem 25-Tage-RSI (53,33), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating für Tianshan Aluminum.

Die technische Analyse ergibt eine negative Abweichung von -11,15 Prozent im Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Die Abweichung vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ist hingegen gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird das Unternehmen daher im Bereich der einfachen Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz zeigt sich eine erhöhte Aktivität im Netz und eine positive Veränderung der Stimmungsrate, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt. Auch das Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zeigt sich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führt.

Insgesamt erhält Tianshan Aluminum auf Basis der verschiedenen Bewertungskriterien eine gemischte Bewertung mit einer Tendenz zu einer positiven Einschätzung.