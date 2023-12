Shimge Pump Industry Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Bei Tianshan Aluminum hat sich in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes gezeigt. Dies bedeutet, dass es keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gab, die als Grundlage für diese Auswertung dienen. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine erhöhte Aufmerksamkeit über das Unternehmen in Bezug auf die Diskussion festgestellt, was zu einer Bewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Tianshan Aluminum-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 6,8 CNH. Der letzte Schlusskurs lag bei 5,7 CNH, was einer Abweichung von -16,18 Prozent entspricht und somit charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (6,19 CNH) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -7,92 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt und erhält daher ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Rendite von Tianshan Aluminum in den letzten 12 Monaten mit -20,11 Prozent mehr als 12 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt. Verglichen mit der mittleren Rendite der "Maschinen"-Branche von -8,1 Prozent, ist Tianshan Aluminum ebenfalls mit einer Abweichung von 12,01 Prozent deutlich schlechter. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Tianshan Aluminum-Aktie zeigt, dass sie sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis überkauft ist, mit Werten von 81 und 73,64. Daher wird die Aktie auch nach der RSI-Bewertung als "Schlecht" eingestuft.

Zusammenfassend erhält die Tianshan Aluminum-Aktie sowohl in Bezug auf das Stimmungsbild, die technische Analyse, den Branchenvergleich und den Relative Strength Index mehrere "Schlecht"-Bewertungen.