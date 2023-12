Shimge Pump Industry Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

In den letzten vier Wochen konnten wir eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Tianshan Aluminum in den sozialen Medien beobachten. Das führt dazu, dass wir die Aktie als "Schlecht" bewerten. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat in diesem Zeitraum leicht abgenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Tianshan Aluminum zeigt der 7-Tage-RSI einen Wert von 94,44 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI weist mit einem Wert von 73,5 auf eine überkaufte Situation hin, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt zeigt sich auch aus charttechnischer Sicht eine negative Entwicklung bei Tianshan Aluminum. Der Kurs liegt derzeit -8,47 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und sogar -16,74 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage, was zu einer durchweg "Schlecht"-Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment, ein wichtiger Stimmungsindikator, zeigte zuletzt vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien. Allerdings gab es in den vergangenen Tagen auch vermehrt negative Diskussionen über das Unternehmen, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Stimmungslage in den sozialen Medien und die technische Analyse insgesamt zu einer Bewertung von "Schlecht" oder "Neutral" für die Aktie von Tianshan Aluminum führen.

