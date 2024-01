Shimao Property HoldingsADR-Anleger machen nicht mehr mit!

Der Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der RSI von Shimao beträgt 77,78, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 55,77, was zu einer "Neutral" Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt wird das Rating als "Schlecht" bewertet.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs von Shimao liegt bei 2,35 HKD, während der aktuelle Kurs der Aktie 0,56 HKD beträgt. Die Distanz zum GD200 beträgt also -76,17 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,61 HKD, was einem Abstand von -8,2 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote von "Schlecht".

Sentiment und Buzz: Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Dabei werden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei Shimao zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral" Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral" Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral" Einstufung.

Anleger: Die Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Shimao eingestellt waren. Es gab zwei positive und ein negatives Tage. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Shimao daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung. Insgesamt erhält Shimao daher ein "Gut"-Rating.