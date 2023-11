Shimao Property Aktie: Was wird das noch werden?

Die Shimao-Aktie hat sich in den letzten 50 Tagen um -23,68 Prozent vom gleitenden Durchschnitt entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "schlecht" führt. Auch auf Basis der letzten 200 Tage liegt die Bewertung bei "schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -82,69 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht in beiden Zeiträumen als "schlecht" eingestuft.

Die Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien zeigen eine deutlich positive Einschätzung und Stimmung zur Shimao-Aktie. In den letzten Wochen wurden vermehrt positive Meinungen und Themen rund um das Unternehmen erwähnt. Daher wird die Aktie von unserer Redaktion als "gut" bewertet. Es scheint, dass die Anlegerstimmung angemessen ist.

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich Shimao in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 75 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Shimao-Aktie überkauft ist. Auch der RSI25 liegt über dem Wert von 70 bei 76,56. Daher erhält die Aktie von Shimao auch in Bezug auf den RSI eine "schlecht"-Bewertung.