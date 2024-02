Shimao Property Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Die Shimao-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 1,73 HKD für den Schlusskurs erreicht. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 0,61 HKD, was einem Unterschied von -64,74 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Im Rahmen der Charttechnik wird auch der 50-Tages-Durchschnitt analysiert, der aktuell bei 0,51 HKD liegt. Daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+19,61 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis führt. Insgesamt erhält die Shimao-Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ in Bezug auf die Shimao-Aktie. An einem Tag überwogen positive Themen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Ebenso wurde verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Shimao diskutiert. Aufgrund dessen wird die Aktie mit einem "Schlecht" im Anleger-Sentiment bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Shimao-Aktie liegt bei 10,64, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 35,24, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Gut".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Shimao. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung für die Shimao-Aktie basierend auf technischer Analyse, Anleger-Sentiment und dem Relative Strength-Index.