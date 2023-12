Shimao Property Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Die Shimao-Aktie wird derzeit auf der Grundlage des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 2,52 HKD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,6 HKD) um -76,19 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Basierend auf den vergangenen 50 Tagen beträgt der gleitende Durchschnittskurs (GD50) 0,61 HKD, was einer Abweichung von -1,64 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich hieraus eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Shimao liegt bei 45,45, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 54,32 und bestätigt die "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und eine "Neutral"-Einschätzung ergibt. Die Rate der Stimmungsänderung ist gering, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in letzter Zeit überwiegend negativ, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der technischen Analyse, dem Relative Strength-Index und dem Anleger-Sentiment.