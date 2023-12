ShimanoADR Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Die Anlegerstimmung für Shimano bleibt grundsätzlich positiv, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten neun Tagen dominierten überwiegend positive Themen, ohne negative Diskussionen. An vier Tagen zeigten sich die Anleger eher neutral. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren mehrheitlich positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt. Die Redaktion bewertet die Anlegerstimmung als "Gut".

Die technische Analyse basierend auf dem Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass die Shimano-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 58,35 Punkten, während der RSI25 bei 54,62 Punkten liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung für beide Zeiträume führt. Insgesamt erhält das Shimano-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating gemäß dem RSI.

Die Dividendenrendite von Shimano beträgt 1,32 Prozent, was 1,63 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Shimano mit 21.525 JPY aktuell +0,19 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 50 Tage (GD50) und +2,07 Prozent über dem GD200. Dies führt zu einer kurzfristigen "Neutral"-Einschätzung und einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" für beide Zeiträume aus charttechnischer Sicht.