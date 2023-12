ShimanoADR Aktie: Das sind gute Nachrichten!

In den letzten vier Wochen konnte eine positive Veränderung in der Stimmungslage bei der Aktie von Shimano in den sozialen Medien festgestellt werden. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Allerdings wurde in diesem Zeitraum eine leichte Reduzierung in der Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen registriert, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Die überwiegend privaten Nutzer in den sozialen Medien haben die Aktie von Shimano in den letzten zwei Wochen besonders positiv bewertet. Darüber hinaus wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert diskutiert, was zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Shimano-Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 21088,6 JPY, während der aktuelle Kurs bei 21525 JPY liegt, was einer Abweichung von +2,07 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 21037,09 JPY ergibt eine Abweichung von +2,32 Prozent. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie von Shimano ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 27,34 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Aufgrund dieses wertes kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".