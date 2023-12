ShimanoADR Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Shimano: Eine Analyse der Finanzkennzahlen

Die Dividendenrendite von Shimano liegt bei 1,32 Prozent und damit 1,63 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Branche "Freizeitausrüstung & Produkte". Dies macht die Aktie laut einer Bewertung der Redaktion zu einem unrentablen Investment und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte eine Aufhellung des Stimmungsbildes für die Shimano-Aktie in den letzten vier Wochen verzeichnet werden. Dies führt zu einer positiven Bewertung mit "Gut". Jedoch wurde auch eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Hinsichtlich der fundamentalen Kennzahlen weist Shimano ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 27,34 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dieser Wert von 27,34 liegt 51 Prozent unter dem durchschnittlichen KGV der Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" von 56. Aufgrund des niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Gut"-Bewertung.

Zur Beurteilung des aktuellen Status der Aktie hinsichtlich "überkauft" oder "überverkauft" wurde der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der 7-Tage-RSI liegt bei 68,97 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25, der auf 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 58,34, wodurch die Aktie auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Insgesamt ergibt sich somit eine differenzierte Analyse der Shimano-Aktie, die auf verschiedenen Kennzahlen basiert und eine Einschätzung der aktuellen Situation der Aktie ermöglicht.