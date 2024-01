ShimanoADR Aktie: Was passiert jetzt?

Die Dividendenpolitik von Shimano wird von Analysten kritisch bewertet. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt bei -1,63 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Freizeitausrüstung & Produkte". Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse erhält Shimano eine "Neutral"-Bewertung. Der 200-tägige gleitende Durchschnitt liegt bei 21217,99 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 21840 JPY liegt, was einer Abweichung von +2,93 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 21724,31 JPY liegt nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Shimano liegt bei 59,05, was als neutral eingestuft wird. Die RSI25-Bewertung für die Aktie liegt bei 57, was ebenfalls als neutral bewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet erhält Shimano eine positive Bewertung. Die Diskussionsintensität ist gestiegen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung wird positiv bewertet, was zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt.

Insgesamt erhält Shimano auf Basis der verschiedenen Analysemethoden eine gemischte Bewertung, wobei die Dividendenpolitik kritisiert wird, während die technische Analyse und das Sentiment im Internet zu neutralen bis positiven Einschätzungen führen.