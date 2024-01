ShimanoADR Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Die Shimano-Aktie hat in verschiedenen Bereichen gemischte Bewertungen erhalten. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt sie 1,62 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,32 Prozent. Das Anleger-Sentiment wird als neutral bewertet, da in den sozialen Medien hauptsächlich positive Meinungen veröffentlicht wurden und weder positive noch negative Themen stark diskutiert wurden.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Shimano von 22670 JPY als "Gut"-Signal bewertet, da er sich um +6,83 Prozent vom GD200 (21221,39 JPY) entfernt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 21825,71 JPY auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Shimano-Aktie jedoch als "Gut" bewertet.

In fundamentalen Kriterien wird die Aktie als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 26 im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 54,75 niedriger ist. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe. Somit erhält die Shimano-Aktie gemischte Bewertungen in verschiedenen Bereichen.