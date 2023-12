Shimane Bank Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Weitere Suchergebnisse zu "ArcelorMittal":

Die Stimmung unter den Anlegern zur Shimane Bank ist neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien und Foren hervorgeht. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen stark diskutiert, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.

Auch über einen längeren Zeitraum hinweg zeigt sich eine durchschnittliche Aktivität und Diskussionsintensität, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls stabil und bestätigt die Einschätzung als neutral.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Shimane Bank-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen derzeit bei 507,67 JPY liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs (520 JPY) auf ähnlichem Niveau liegt und somit zu einer neutralen Bewertung führt. Die gleiche Bewertung ergibt sich auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Shimane Bank zeigt einen Wert von 34,62, was ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 65,25 und bestätigt die Gesamteinschätzung als neutral.