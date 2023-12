Shimane Bank Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Die Shimane Bank hat in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien verzeichnet. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen überwiegend neutrale Bewertungen abgegeben, was zu einer "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Shimane Bank liegt bei 80,77, was auf eine "überkaufte" Situation hinweist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der RSI25, der die Kursbewegungen über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Shimane Bank derzeit um 3,34 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 -0,49 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Insgesamt wird die Aktie der Shimane Bank basierend auf der Stimmung, der technischen Analyse und dem RSI-Ergebnis als "Neutral" eingestuft.