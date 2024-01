Shimadzu Aktie: Ein sicheres Investment?

Weitere Suchergebnisse zu "iPower":

Die Shimadzu-Aktie wird derzeit charttechnisch betrachtet und erhält eine "Neutral"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 4130,26 JPY, während der aktuelle Kurs bei 3957 JPY liegt, was einer Abweichung von -4,19 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (3822,44 JPY) weist mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt eine Abweichung von +3,52 Prozent auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Shimadzu liegt bei 43,45, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt mit 37,83 im neutralen Bereich, was die Gesamteinschätzung auf "Neutral" festlegt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass aktuell überwiegend positive Meinungen zur Shimadzu-Aktie vorherrschen, während in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen angesprochen wurden. Basierend auf diesen Erkenntnissen wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft, was auch die Anlegerstimmung angemessen widerspiegelt. Insgesamt lässt sich daher festhalten, dass die Aktie von Shimadzu mit einer "Gut"-Bewertung angemessen bewertet ist.