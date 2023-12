Shimadzu Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Die technische Analyse der Shimadzu-Aktie ergibt eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 4131,02 JPY weicht um -4,75 Prozent vom aktuellen Kurs von 3935 JPY ab. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 3804,94 JPY nahe dem letzten Schlusskurs (+3,42 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Shimadzu liegt bei 30,19, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 40, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Shimadzu wurde in den letzten zwei Wochen als eher neutral bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie zeigt an, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Shimadzu wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet.