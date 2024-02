Shimadzu Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Anleger: Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben Shimadzu auf sozialen Plattformen analysiert und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um Shimadzu in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Sentiment und Buzz: Ein weiterer weicher Faktor bei der Bewertung von Aktien ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den vergangenen Monaten war die Diskussionsintensität bezüglich Shimadzu im Netz normal. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich jedoch negativ verändert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.

Relative Strength Index: Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Shimadzu als Neutral-Titel betrachtet. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage ergibt eine "Schlecht"-Empfehlung, während der RSI25 für 25 Tage eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Das Gesamtranking ergibt somit eine "Schlecht"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Technische Analyse: Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt, betrachtet sowohl den 50- als auch den 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt für die Shimadzu-Aktie beträgt derzeit 4121,53 JPY, was einer Abweichung von -6,32 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs (3861 JPY) entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 3998,48 JPY, was einer Abweichung von -3,44 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Shimadzu auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.