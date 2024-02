Shikoku Chemicals-Anleger sollten sich noch gedulden!

Der Relative Strength Index, bekannt als RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Shikoku Kasei liegt bei 41,22, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 59, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt wird die Einstufung als "Neutral" vergeben.

Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Shikoku Kasei-Aktie ein Durchschnitt von 1602,18 JPY für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1756 JPY, was einem Unterschied von +9,6 Prozent entspricht und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 1784,78 JPY, daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis. Insgesamt wird Shikoku Kasei daher für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung vergeben.

Die Anleger-Stimmung bei Shikoku Kasei in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Neutral" erhält.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt Shikoku Kasei eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum vorhandene Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie.