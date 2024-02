Shikoku Chemicals Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet kann einen wichtigen Beitrag zur Bewertung einer Aktie leisten. Bei Shikoku Kasei zeigt sich dabei eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Shikoku Kasei ist insgesamt neutral. In den Diskussionsforen und Meinungsspaltungen der sozialen Medien der vergangenen zwei Wochen wurden weder positive noch negative Themen stark diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich für die Shikoku Kasei-Aktie eine gute Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der Schlusskurs am letzten Handelstag war 9,6 Prozent höher als der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt ebenfalls nahe am letzten Schlusskurs, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Shikoku Kasei liegt bei 41,22, was als neutral betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt eine neutrale Situation. Insgesamt erhält Shikoku Kasei in dieser Kategorie eine neutrale Einstufung.