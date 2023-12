Shikoku Chemicals Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Die Shikoku Kasei hat sich mit einem Kurs von 1770 JPY in den letzten 50 Tagen um +2,11 Prozent vom gleitenden Durchschnitt (GD50) entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +16,37 Prozent, wodurch die Einstufung als "Gut" erfolgt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.

In den letzten Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild bei Shikoku Kasei festgestellt. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch zu negativen Themen wurde in den Diskussionen in den sozialen Medien registriert. Daher wird das Sentiment und Buzz als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei Shikoku Kasei bei 16,13, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 52,03, was eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage ergibt. Insgesamt ergibt sich ein Rating von "Gut" auf Basis des RSI.

Die Anleger-Stimmung bei Shikoku Kasei in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral, da weder positive noch negative Themen in den Diskussionen im Mittelpunkt standen. Somit erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.