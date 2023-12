Shikoku Chemicals Aktie: War das schon alles?

Die Shikoku Kasei hat in den letzten Tagen eine neutrale Bewertung erhalten, basierend auf verschiedenen Analysen und Bewertungen. Der aktuelle Kurs von 1780 JPY liegt 2,62 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Im Gegensatz dazu liegt die Distanz zum GD200 bei 16,87 Prozent, was zu einer langfristigen Einschätzung von "Gut" führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gibt es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Shikoku Kasei in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen deutet darauf hin, dass es derzeit nicht besonders im Fokus der Anleger steht, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Shikoku Kasei-Aktie einen Wert von 13,54 für RSI7 und 49,11 für RSI25. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators. In Anbetracht der Diskussion in den sozialen Medien und der Anlegerstimmung insgesamt erhält Shikoku Kasei eine neutrale Bewertung.

Die Aktie wird von der Redaktion daher insgesamt als "Neutral" eingestuft, basierend auf den verschiedenen Analysen und Bewertungen.