Shikoku Chemicals Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Die technische Analyse zeigt, dass die Shikoku Kasei Aktie derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 1598,21 JPY, während der Aktienkurs (1760 JPY) um +10,12 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 1783,32 JPY, was einer Abweichung von -1,31 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher das Rating "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Shikoku Kasei-Aktie liegt bei 49, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (61,56) ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Somit ergibt sich nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Shikoku Kasei.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Auf dieser Basis erhält Shikoku Kasei eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Aktie eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Shikoku Kasei zeigt ebenfalls kaum Änderungen, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt lässt sich daher sagen, dass das langfristige Stimmungsbild bezüglich der Aktie von Shikoku Kasei als "Neutral" einzustufen ist.