Shikoku Chemicals Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Shikoku Kasei: Analyse des Anleger-Sentiments und technische Bewertung

Das Anleger-Sentiment und der Buzz rund um die Shikoku Kasei-Aktie wurden in den letzten Monaten genauer unter die Lupe genommen. Dabei wurde festgestellt, dass die Diskussionsintensität im Netz auf mittlerem Niveau liegt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer Neutral-Einstufung führt.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie der Shikoku Kasei-Aktie bei 1480,67 JPY liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 1751 JPY aus dem Handel ging und somit einen Abstand von +18,26 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 1704,64 JPY, was zu einem neutralen Signal führt. Insgesamt ergibt sich also eine positive Gesamtbewertung.

Beim Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass der RSI bei 86,72 liegt, was als überkauft betrachtet wird und zu einer schlechten Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 43 und wird daher als neutral eingestuft. Insgesamt erhält diese Kategorie eine schlechte Bewertung.

Was das Anleger-Sentiment betrifft, so war die Stimmung in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie mit einem neutralen Rating bewertet.

Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine neutrale Einschätzung.